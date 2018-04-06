Борисовский БАТЭ одержал вторую победу в чемпионате Беларуси, обыграв футболистов "Минска"

Во время матча. Фото ФК "Минск"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали вторую победу и вышли в лидеры чемпионата Беларуси, набрав 6 очков из шести возможных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке второго тура с "Минском" действующие чемпионы страны выиграли со счетом 2:0. В стартовом туре борисовчане одолели на своем поле дебютантов высшей лиги футболистов "Смолевичей" (1:0), которые сегодня сыграют в Жодино против местного "Торпедо-БелАЗа".

Еще в одном сегодняшнем матче могилевский "Днепр" примет на своем стадионе гостей из "Гомеля".

Накануне первую викторию в новом чемпионате одержало брестское "Динамо", взявшее верх над еще одним новичком элитного дивизиона столичным "Лучом" со счетом 2:1. Футболисты "Слуцка" в Бобруйске сыграли вничью с гродненским "Неманом" - 1:1.

Заключительные встречи второго тура состоятся 7 апреля: "Торпедо" (Минск) - "Городея", "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район).-0-