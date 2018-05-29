Борисовский БАТЭ одержал вторую победу в розыгрыше EWC по пляжному футболу

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ одержал вторую викторию в розыгрыше Кубка европейских чемпионов (EWC), который проходит в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня борисовчане не оставили шансов на успех соперникам из молдавского клуба "Джокер-Торнадо", победив с крупным счетом 6:1. Голевой хет-трик в этой встрече записал в свой актив российских легионер белорусской дружины Владислав Аксенов. Накануне в победной игре с греческим клубом "Кефаллиния" (5:2) он тоже трижды поразил ворота соперников.

Свой последний поединок в предварительной группе F борисовские "пляжники" проведут 30 мая против испанского "Мелистар", который, как и БАТЭ, имеет 6 очков. Испанский клуб обыграл в первом туре соперников из Молдовы - 11:2, а сегодня был сильнее греческой команды - 8:2.

В плей-офф пляжно-футбольной Лиги чемпионов выйдут по два лучших клуба из семи групп.-0-