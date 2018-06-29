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Борисовский БАТЭ победил минский "Луч" в 14-м туре футбольного чемпионата Беларуси

Спорт 29.06.2018 | 20:34
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили минский "Луч" в стартовом матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке с дебютантом высшей лиги 14-кратные чемпионы страны открыли счет на 12-й минуте после удара Николая Сигневича. Еще через 10 минут капитан борисовчан Игорь Стасевич удвоил результат. Во втором тайме минчане стали играть более остро, и на 50-й минуте Евгений Велько отыграл один мяч. В оставшееся время результат 2:1 в пользу БАТЭ не изменился. После этой виктории борисовчане набрали 35 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу первенства. У минского "Динамо" 28 зачетных баллов и игра в запасе.

Во втором сегодняшнем матче футболисты "Гомеля" примут на своем поле брестское "Динамо" (начало в 20.45; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

Еще три встречи состоятся в субботу, 30 июня: "Ислочь" (Минский район) - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Торпедо" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Минск". Завершится 14-й тур тремя воскресными поединками: "Городея" - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Днепр" (Могилев), "Шахтер" (Солигорск) - "Смолевичи".-0-

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БАТЭ, футбол, чемпионат Беларуси
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