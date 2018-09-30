Борисовский БАТЭ победил минское "Динамо" в чемпионате Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над минским "Динамо" со счетом 2:1 в центральном матче 23-го тура чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок двух главных фавритов первенства на поле "Борисов-Арены" начался без разведки - обе команды сразу сделали акцент на атаку. Счет был открыт на 20-й минуте, когда нигерийский легионер минчан Кехинде Фатаи замкнул передачу серба Уроша Николича. Пропустив мяч, хозяева прочно завладели инициативой и создали несколько опасных ситуаций у ворот Андрея Горбунова, но переиграть его не смогли. Это произошло через 9 минут после перерыва, когда точный удар нанес Станислав Драгун - 1:1. В дальнейшем борисовчане также доминировали и на 78-й минуте Денис Поляков забил победный гол. Отрыв борисовчан от "Шахтера" и минского "Динамо" теперь составляет 12 очков.

Реультаты других встреч: "Шахтер" (Солигорск) - "Городея" - 1:0, "Минск" - "Днепр" (Могилев) - 4:0, "Луч" (Минск) "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Смолевичи" - "Торпедо" (Минск) - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск" - 2:0.

Тур завершится 1 октября матчем в Гродно между "Неманом" и "Гомелем".

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 57 очков (22 матча), "Динамо" (Минск) - 45 (22), "Шахтер" - 45 (22), "Витебск" - 44 (21).-0-