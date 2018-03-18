Борисовский БАТЭ стал четвертым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном четвертьфинальном матче борисовчане принимали на своем поле гостей из "Ислочи" и пропустили мяч в середине первого тайма после удара Дмитрия Осипенко. До перерыва хозяевам не удалось добиться успеха, зато во второй половине встречи Мирко Иванич дважды подряд на 62-й и 65-й минутах поразил ворота Егора Хаткевича. В первой встрече в Минске футболисты БАТЭ выиграли с таким же счетом - 2:1.

Ранее участниками полуфинальной стадии стали брестское "Динамо", могилевский "Днепр" и гродненский "Неман".-0-