Братья Костицыны вызваны в сборную Беларуси по хоккею на Кубок четырех наций

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие минского "Динамо" Андрей и Сергей Костицыны вызваны в сборную Беларуси по хоккею на предстоящий Кубок четырех наций velcom, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации хоккея.
Главный тренер национальной команды Андрей Сидоренко принял решение пригласить из стана "зубров" также Александра Китарова и Евгения Ковыршина. Нападающего Александра Малявко из "Немана", получившего травму, заменит Андрей Белевич из "Динамо-Молодечно".
Сборная Беларуси начнет подготовку к турниру 5 ноября. Хоккеисты "Динамо", которые 6 ноября проведут выездной матч с "Сочи" в чемпионате КХЛ, присоединятся к команде после возвращения в Минск.
Кубок четырех наций velcom пройдет в "Чижовка-Арене" с 8 по 10 ноября. Соперниками белорусов станут хоккеисты Франции, Словении и Латвии.-0-
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