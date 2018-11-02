Братья Костицыны вызваны в сборную Беларуси по хоккею на Кубок четырех наций

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие минского "Динамо" Андрей и Сергей Костицыны вызваны в сборную Беларуси по хоккею на предстоящий Кубок четырех наций velcom, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации хоккея.

Главный тренер национальной команды Андрей Сидоренко принял решение пригласить из стана "зубров" также Александра Китарова и Евгения Ковыршина. Нападающего Александра Малявко из "Немана", получившего травму, заменит Андрей Белевич из "Динамо-Молодечно".

Сборная Беларуси начнет подготовку к турниру 5 ноября. Хоккеисты "Динамо", которые 6 ноября проведут выездной матч с "Сочи" в чемпионате КХЛ, присоединятся к команде после возвращения в Минск.

Кубок четырех наций velcom пройдет в "Чижовка-Арене" с 8 по 10 ноября. Соперниками белорусов станут хоккеисты Франции, Словении и Латвии.-0-