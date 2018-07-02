Бразильцы победили Мексику и вышли в четвертьфинал футбольного ЧМ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бразилии выиграли в 1/8 финала у команды Мексики со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине игры в Самаре зрители не увидели забитых мячей. Счет был открыт на 51-й минуте, когда передачу с левого края замкнул Неймар. В дальнейшем бразильцы полностью владели инициативой и на 88-й минуте Фирмино во второй раз поразил ворота Гильермо Очоа.

Соперник пятикратных обладателей Кубка планеты определится сегодня в Ростове-на-Дону после встречи сборных Бельгии и Японии, которая начнется в 21.00.-0-