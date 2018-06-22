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Бразильцы сыграют с Коста-Рикой на футбольном чемпионате мира в России

Спорт 22.06.2018 | 07:13
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятикратные чемпионы мира футболисты сборной Бразилии проведут сегодня второй матч на российском планетарном форуме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге в 15.00 бразильцы начнут свой поединок против команды Коста-Рики. В 21.00 в группе Е состоится еще одна встреча 2-го тура - в Калининграде встретятся команды Сербии и Швейцарии. В стартовом туре бразильцы и швейцарцы сыграли вничью - 1:1, а сербы одолели Коста-Рику с минимальным счетом 1:0.

Еще один матч пройдет сегодня в квартете D - в 18.00 в Волгограде сыграют футболисты Исландии и Нигерии. Накануне в первой игре 2-го тура сборная Хорватии неожиданно разгромила Аргентину - 3:0 и обеспечила себе выход в 1/8 финала. Положение команд: Хорватия - 6 очков (2 матча; разница мячей - 5-0), Исландия - 1 (1; 1-1), Аргентина - 1 (2; 1-4), Нигерия - 0 (1; 0-2).

Первыми путевки в плей-офф мирового первенства обеспечили две команды из группы А - Россия и Уругвай, одержавшие по две виктории. Третьим участником плей-офф вчера стала Франция, которая набрала 6 очков в двух поединках квартета С.

Список лучших бомбардиров возглавляет лидер атак португальской дружины Криштиану Роналду, на лицевом счету которого 4 гола.

Все матчи ЧМ-2018 транслируются в прямом эфире телеканалов "Беларусь 2" и Беларусь 5".-0-

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Теги
Бразилия, Россия, футбол, чемпионат мира
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