Брест примет первый этап Кубка Содружества по хоккею на траве

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 19-21 апреля пройдет первый этап Кубка Содружества-2018 по хоккею на траве среди мужских команд, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер брестского хоккейного клуба "Строитель" Виктор Стасюк.

Игры пройдут на стадионе одноименного местного клуба. В этом году за трофей поборются команды из Беларуси, России и Украины. Первыми на площадку выйдут ХК "Минск" и российское "Динамо-Электросталь". Затем сыграют брестский "Строитель" и украинская "ОКС - ШВСМ" из Винницы. Между собой участники сыграют по круговой схеме. Победителем станет дружина, завоевавшая больше всего очков.

Второй тур Кубка Содружества планируется провести в Минске. Предварительно, матчи состоятся 14-16 августа. "Наш турнир довольно престижный. В нем участвуют победители и вице-чемпионы своих стран. С этого года статус Кубка Содружества повысился, поскольку он зарегистрирован в Европейской федерации хоккея на траве. Это означает, что в будущем к турниру сможет присоединиться большее количество зарубежных участников", - отметил Виктор Стасюк.

Помимо этого, белорусские клубы готовятся к выступлению в Кубке чемпионов по хоккею на траве в дивизионе "Трофи". Он пройдет в столице Австрии Вене. "Строитель" и "Минск" попали в одну подгруппу, где вместе с ними сыграют представители Польши и Шотландии. Во второй квартет определены команды из Украины, Австрии, Швейцарии и Италии. При удачном выступлении на турнире один из белорусских клубов может завоевать право на участие в Евролиге.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!