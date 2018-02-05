Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обошел минский СКА в чемпионате Беларуси

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова во второй раз обыграл минский СКА и возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой части нынешнего первенства действующие чемпионы страны сначала сыграли с армейцами вничью в Минске - 34:34, затем там же выиграли со счетом 30:26, после чего неожиданно проиграли на своей арене с разницей в 10 мячей - 23:33. Теперь команды снова встретились в брестском спорткомплексе "Виктория", и успех уже был на стороне БГК - 30:27. Этот поединок получился очень напряженным - первый тайм остался за СКА - 15:14, но после перерыва брестчане перехватили инициативу и сумели порадовать своих болельщиков победой.

После 17 встреч у БГК 30 очков, СКА отстает на один балл.

На этой неделе БГК имени Мешкова возобновит выступление в Лиге чемпионов. В игре 11-го тура команда Сергея Бебешко 7 февраля примет на своей площадке гостей из датского "Ольборга". После 10 матчей в активе брестчан 7 очков и 6-е место в турнирной таблице группы В, "Ольборг" занимает 8-е, последнее место, набрав 4 балла. Лидирует французский "Пари Сен-Жермен", у которого 18 очков.

Что касается гандболистов СКА, то они 7 февраля в матче национального первенства сыграют у себя дома с могилевским клубом "Машека". Эта встреча станет для подопечных Игоря Папруги последней проверкой перед стартом в групповом раунде второго по рангу континентального турнира - Кубка ЕГФ. Свой первый поединок в группе А минский СКА проведет 10 февраля во дворце спорта "Уручье" против немецкого "Магдебурга". Кроме этих команд в квартете А сыграют словацкий "Татран" из Прешова и датский "Бьеррингбро" из Силькеборга.-0-