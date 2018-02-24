Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил "ПСЖ" и прошел в плей-офф Лиги чемпионов

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил одну из сильнейших команд мира французский "Пари Сен-Жермен" и пробился в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботу, 24 февраля, в домашнем поединке 13-го тура соревнований команд группы В дружина Сергея Бебешко сумела переиграть лидера с минимальным перевесом в счете - 29:28. Брестчане отлично провели первую половину встречи, уйдя на перерыв с преимуществом в 6 мячей - 19:13. Однако в середине второго тайма гости сумели не только восстановить равновесие, но выйти вперед - и в дальнейшем игра пошла мяч в мяч. Все решилось в драматичной концовке, когда брестские гандболисты проявили волю к победе и смогли устоять перед натиском парижских звезд. Благодаря этой виктории БГК им. Мешкова набрал 10 очков, обеспечив себе выход в плей-офф ЛЧ за тур до окончания группового этапа. Ранее это сделали "Пари Сен-Жермен", венгерский "Веспрем", немецкие клубы "Фленсбург" и "Киль", а также польский "Виве".

Свой заключительный поединок в группе В чемпионы Беларуси проведут 3 марта в Кельце против "Виве", который накануне вырвал победу в гостях у "Киля" - 30:29. Словенский "Целе" вчера переиграл у себя дома датский "Ольборг" со счетом 32:28, а сегодня вечером "Фленсбург" примет на своей арене гостей из "Веспрема".

Положение команд перед сегодняшней встречей: "Пари Сен-Жермен" - 22 очка (13 матчей), "Фленсбург" - 15 (12), "Веспрем" - 15 (12), "Киль" - 15 (13), "Виве" - 13 (13), БГК - 10 (13), "Целе" - 7 (13), "Ольборг" - 5 (13).

В следующий раунд выходят 6 лучших команд.-0-