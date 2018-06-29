Брестский гандбольный клуб имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Во время матча Лиги чемпионов БГК - "Целе". Фото из архива

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Вене прошла жеребьевка группового этапа гандбольной Лиги чемпионов. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, как и в прошлом сезоне сыграет в элитном дивизионе главного континентального турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперниками 10-кратных чемпионов Беларуси в предварительной группе А будут действующий победитель чемпионской Лиги "Монпелье" (Франция), а также "Барселона" (Испания), "Вардар" (Македония), "Виве" (Польша), "Веспрем" (Венгрия), "Кристианстад" (Швеция), "Райн-Левен" (Германия).

Группу В составили: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Пик" (Венгрия), "Фленсбург" (Германия), "Целе" (Словения), "Мотор" (Украина), "Скьерн" (Дания), "Загреб" (Хорватия), "Нант" (Франция).

Еще 12 клубов сыграют во втором дивизионе ЛЧ:

группа С: "Металург" (Македония), "Бьеррингбро" (Дания), "Спортинг" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "Чеховские Медведи" (Россия), "Татран" (Словакия).

группа D: "Висла" (Польша), "Леон" (Испания), "Элверум" (Норвегия), "Тун" (Швейцария), "Динамо" (Румыния), "Риихимяки" (Финляндия).

Матчи группового этапа начнутся в середине сентября 2018 года, а завершатся в начале марта 2019-го. В плей-офф выйдут по 6 команд из двух элитных групп, а также победители групп С и D.

В прошлом сезоне БГК имени Мешкова вышел в 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступил французскому "Нанту". В "Финале четырех" чемпионской Лиги впервые играли сразу три французские команды. В решающем поединке "Монпелье", который стартовал во втором дивизионе, переиграл "Нант" со счетом 32:27, в игре за 3-е место "Пари Сен-Жермен" одолел македонский "Вардар" из Скопье - 29:28.-0-