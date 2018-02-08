8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова занимает 6-е место в группе В Лиги чемпионов и сохраняет шансы на выход в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После вчерашней домашней ничьей в поединке 11-го тура с датским "Ольборгом" (23:23) команда Сергея Бебешко набрала 8 очков. Столько же баллов, но после 10 встреч у польского "Виве" из Кельце.
Немецкий "Киль" накануне одолел на своей арене венгерский "Веспрем" со счетом 22:20 и сравнялся с ним по набранным очкам - у обоих теперь по 13 баллов. Еще два матча 11-го тура состоятся в воскресенье, 11 февраля: "Целе" (Словения) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Фленсбург" (Германия) - "Виве" (Польша).
Положение команд в группе В сейчас таково: "Пари Сен-Жермен" - 18 очков (10 матчей), "Фленсбург" - 14 (10), "Веспрем" - 13 (11), "Киль" - 13 (11), "Виве" - 8 (10), БГК имени Мешкова - 8 (11), "Целе" - 5 (10), "Ольборг" - 5 (11).
В группе А все команды провели по 10 игр: "Вардар" (Скопье, Македония) - 18, "Нант" (Франция) - 15, "Барселона" (Испания) - 12, "Райн Левен" (Германия) - 12, "Пик" (Сегед, Венгрия) - 9, "Кристианстад" (Швеция) - 6, "Висла" (Плоцк, Польша) - 4, "Загреб" (Хорватия) - 4.
В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по 6 лучших команд из каждой группы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4605 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.488 BYN
|3.455 BYN
|3.47 BYN