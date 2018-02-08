Во время матча БГК - "Ольборг". Фото БГК им. Мешкова

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова занимает 6-е место в группе В Лиги чемпионов и сохраняет шансы на выход в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После вчерашней домашней ничьей в поединке 11-го тура с датским "Ольборгом" (23:23) команда Сергея Бебешко набрала 8 очков. Столько же баллов, но после 10 встреч у польского "Виве" из Кельце.

БГК им. Мешкова в домашнем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с "Ольборгом" Брестчане хорошо смотрелись в первом тайме. Однако гости навязали хозяевам площадки серьезную борьбу. Они отлично провели концовку и перед перерывом повели в счете - 12:10.

Немецкий "Киль" накануне одолел на своей арене венгерский "Веспрем" со счетом 22:20 и сравнялся с ним по набранным очкам - у обоих теперь по 13 баллов. Еще два матча 11-го тура состоятся в воскресенье, 11 февраля: "Целе" (Словения) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Фленсбург" (Германия) - "Виве" (Польша).

Положение команд в группе В сейчас таково: "Пари Сен-Жермен" - 18 очков (10 матчей), "Фленсбург" - 14 (10), "Веспрем" - 13 (11), "Киль" - 13 (11), "Виве" - 8 (10), БГК имени Мешкова - 8 (11), "Целе" - 5 (10), "Ольборг" - 5 (11).

В группе А все команды провели по 10 игр: "Вардар" (Скопье, Македония) - 18, "Нант" (Франция) - 15, "Барселона" (Испания) - 12, "Райн Левен" (Германия) - 12, "Пик" (Сегед, Венгрия) - 9, "Кристианстад" (Швеция) - 6, "Висла" (Плоцк, Польша) - 4, "Загреб" (Хорватия) - 4.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по 6 лучших команд из каждой группы.-0-