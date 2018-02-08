Брестский "Меркурий-ГТК" выиграл Кубок Беларуси по футзалу

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены брестского клуба "Меркурий-ГТК" после годичного перерыва выиграли Кубок Беларуси по футзалу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке минского дворца спорта "Уручье" в финальном поединке 23-го по счету кубкового розыгрыша брестчане переиграли "Строитель" из Червеня со счетом 2:1. Год назад в решающем поединке за Кубок страны "Строитель" переиграл соперников из бобруйского клуба "Союз-Энерго" с результатом 4:1.

Теперь лучшие футзальные клубы Беларуси поведут борьбу за награды 23-го национального первенства. В прошлом году чемпионом страны стал "Союз-Энерго", серебро завоевал "Меркурий-ГТК", бронзу - "Строитель".-0-