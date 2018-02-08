Брестский "Меркурий-ГТК" выиграл Кубок Беларуси по футзалу

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены брестского клуба "Меркурий-ГТК" после годичного перерыва выиграли Кубок Беларуси по футзалу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке минского дворца спорта "Уручье" в финальном поединке 23-го по счету кубкового розыгрыша брестчане переиграли "Строитель" из Червеня со счетом 2:1. Год назад в решающем поединке за Кубок страны "Строитель" переиграл соперников из бобруйского клуба "Союз-Энерго" с результатом 4:1.
Теперь лучшие футзальные клубы Беларуси поведут борьбу за награды 23-го национального первенства. В прошлом году чемпионом страны стал "Союз-Энерго", серебро завоевал "Меркурий-ГТК", бронзу - "Строитель".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4509 BYN
|2.445 BYN
|2.453 BYN
|USD
|1.998 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4666 BYN
|3.45 BYN
|3.465 BYN