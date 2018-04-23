Брестское "Динамо" и "Смолевичи" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" не смогли одолеть "Смолевичи" в 4-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Брестчане открыли счет на 28-й минуте игры после удара Павла Сачицкого. Однако дебютанты высшей лиги не собирались сдаваться - в самом начале второго тайма Артем Федянин сравнял результат, а затем капитан команды Валерий Горбачик вывел гостей вперед. "Смолевичи" были очень близки к своей первой виктории в элите, но не удержали победный счет, пропустив гол от Павла Нехайчика на 4-й добавленной минуте игры - 2:2.
Результаты других встреч: "Луч" (Минск) - "Слуцк" - 0:3, "Динамо" (Минск) - "Гомель" - 2:1, "Торпедо" (Минск) - "Неман" - 0:1, "Ислочь" - "Городея" - 0:0, "Торпедо-БелАЗ" - "Минск" - 2:1.
Положение в группе лидеров: "Динамо" (Минск) - 10 очков (4 матча), БАТЭ - 9 (3), "Слуцк" - 8 (4), "Витебск" - 7 (3), "Днепр" - 7 (3).
Заключительные матчи 4-го тура состоятся сегодня вечером: "Витебск" - БАТЭ (Борисов), "Днепр" (Могилев) - "Шахтер" (Солигорск).-0-
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