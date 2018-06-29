Брестское "Динамо" одержало третью подряд победу в футбольном чемпионате Беларуси

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское "Динамо" разгромило "Гомель" со счетом 6:0 в матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане начали с места в карьер и уже на 47-й секунде Павел Савицкий открыл счет. Когда прошло полчаса игры Джоэл Фамейе во второй раз поразил ворота хозяев, а за 5 минут до перерыва он оформил свой голевой дубль. На этом ганский легионер динамовцев не остановился и после перерыва забил свой третий мяч. Его поддержал Роман Юзепчук, отличившийся на 63-й минуте, а за 10 минут до финального свистка свой второй гол забил Савицкий. На его лицевом счету стало 8 мячей и вместе с Евгением Шикавкой он возглавляет бомбардирскую гонку нынешнего первенства. Это третья подряд виктория брестского "Динамо" после затяжной ничейной серии. В трех победных играх брестчане забили 12 мячей, пропустив лишь дважды.

В первой игре этого тура борисовский БАТЭ укрепился на первом месте, обыграв на выезде столичный "Луч" 2:1. После этой виктории борисовчане набрали 35 очков, у идущего вторым минского "Динамо" 28 зачетных баллов.

Продолжение программы 14- го тура в субботу, 30 июня: "Ислочь" (Минский оайон) - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Торпедо" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Минск". Завершится тур тремя воскресными поединками: "Городея" - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Днепр" (Могилев), "Шахтер" (Солигорск) — "Смолевичи".-0-