Брестское "Динамо" победило футболистов "Луча" во втором туре чемпионата Беларуси, "Слуцк" сыграл вничью с "Неманом"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" одержали первую победу в 28-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшней домашней игре против минского "Луча" брестчане выиграли благодаря двум голам Павла Савицкого, который отличился на 20-й и 23-й минутах первого тайма. В составе "Луча" первый мяч в элитном дивизионе забил Роман Грибовский.
На старте первенства брестское "Динамо" сыграло вничью с солигорским "Шахтером", а "Луч" разошелся миром с "Минском".
Футболисты "Слуцка" принимали в Бобруйске гродненский "Неман" и завершили встречу вничью - 1:1.
В пятницу, 6 апреля, состоятся еще три матча: "Минск" - БАТЭ (Борисов), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи", "Днепр" (Могилев) - "Гомель". Программа второго тура завершится тремя играми 7 апреля: "Торпедо" (Минск) - "Городея", "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район).-0-
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