Брестское "Динамо" подписало экс-полузащитника БАТЭ Сергея Кривца

Экс-футболист борисовского БАТЭ Сергей Кривец подписал контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" на 2,5 года, сообщает пресс-служба клуба. Полузащитник приступит к тренировкам вместе с брестчанами уже на следующей неделе.

32-летний спортсмен с 2005 по 2009 годы выступал за БАТЭ. Вместе с борисовским клубом он пять раз выиграл чемпионат Беларуси и поучаствовал в групповом этапе Лиги чемпионов. За этот период на счету Кривца 29 забитых голов. После этого он уехал играть в Польшу и выступал за познаньский "Лех", а после сменил клубную прописку на китайский "Цзянсу Сунин". Затем Сергей Кривец на один год вернулся в БАТЭ и еще раз стал чемпионом страны, а заодно выиграл Суперкубок. Последний сезон он провел в составе польского клуба "Арка" из Гдыни.

За национальную сборную Кривец сыграл 38 матчей, забив 5 мячей. В 2014 году он был признан лучшим футболистом страны.

Пополнилось новым футболистом и минское "Динамо". Новобранцем столичного клуба стал 31-летний португальский защитник Луис Роша. Он является воспитанником академии "Витории" (Гимарайнш) и выступал преимущественно за клубы второго дивизиона чемпионата Португалии. Летом 2016 года перешел в команду элитного дивизиона "Фейренсе".

Сборная динамовских клубов Минска и Бреста 21 июня встретится со сборной остальных клубов белорусской высшей лиги в матче, приуроченном к открытию обновленного стадиона "Динамо".-0-