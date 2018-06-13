Брестское "Динамо" примет минское "Динамо" в центральном матче 11-го тура футбольного чемпионата

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным матчем 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси станет брестско-минское динамовское дерби, которое пройдет в городе над Бугом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле ОСК "Брестский" начнется в 20.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Столичное "Динамо" идет вторым, а брестчане никак не наладят игру и занимают лишь 9-е место в турнирной таблице. Лидер первенства борисовский БАТЭ сегодня примет на своем поле футболистов "Гомеля". Это будет первый матч борисовчан под руководством Алексея Баги, который сменил на посту главного тренера Олега Дулуба. Еще в одном сегодняшнем поединке солигорский "Шахтер" сыграет у себя дома с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Результаты остальных встреч 11-го тура, состоявшихся ранее: "Слуцк" - "Днепр" (Могилев) - 5:0, "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Витебск" - "Торпедо" (Минск) - 2:0, "Луч" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 1:2, "Смолевичи" - "Городея" - 2:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 25 очков (10 матчей), "Динамо" (Минск) - 23 (10), "Витебск" - 23 (11), "Неман" - 21 (21).-0-