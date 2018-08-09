Брестское "Динамо" проиграло "Аполлону" в матче квалификации футбольной Лиги Европы

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" уступили кипрскому "Аполлону" 0:4 в гостевом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине игры в Никосии зрители не увидели забитых мячей, а в самом начале второго тайма Эмилио Селая вывел хозяев вперед. На исходе часа игрового времени он же удвоил результат, на 87-й минуте Саша Маркович забил третий гол, а в компенсированное время Олег Веретило срезал мяч в свои ворота.

Ответная встреча за выход в плей-офф Лиги Европы состоится 16 августа. Победитель двухраундовой дуэли "Аполлон" - "Динамо" сыграет с лучшей командой пары "Витесс" (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария).-0-