Брестское "Динамо" только в серии пенальти одолело "Клецк" в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу определились все участники 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель Кубка страны брестское "Динамо" едва не оступилось в гостевом матче 1/16 финала с представителем 2-й лиги чемпионата Беларуси "Клецком". Основное время игры завершилось вничью 1:1, в дополнительные полчаса хозяева вышли вперед, и лишь на 2-й компенсированной минуте овертайма брестчане сумели уйти от поражения, а затем вырвали победу в серии послематчевых пенальти - 2:1.

Результаты остальных воскресных встреч 1/16 финала: "Сморгонь" - "Торпедо" (Минск) - 0:4, ЮАС (Житковичи) – "Ислочь" (Минский район) - 0:5, "Славия" (Мозырь) – "Луч" (Минск) - 3:2, "Чисть" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:11, "Энергетик-БГАТУ" (Минск) – "Динамо" (Минск) - 0:7.

Ранее в 1/8 финала вышли борисовский БАТЭ, "Витебск", жодинское "Торпедо-БелАЗ", бобруйская "Белшина", гомельский "Локомотив", "Смолевичи", "Городея", "Гомель", "Минск" и "Слуцк".-0-