Брестское "Динамо" второй раз кряду вышло в финал Кубка Беларуси по футболу

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" во второй раз кряду вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Могилеве брестчане в ответной игре с местным "Днепром" открыли счет на 22-й минуте после удара Артема Милевского. Гости продолжали контролировать ход встречи, и через 10 минут после перерыва Джоэл Фамейе замкнул передачу Павла Нехайчика с левого фланга атаки. В последние 20 минут матча Роман Юзепчук оформил голевой дубль, сделав счет 4:0, а в самом конце игры могилевчанин Денис Левицкий забил гол престижа, установив окончательный результат - 4:1 в пользу брестчан. Первая встреча этих команд, состоявшаяся в Бресте 18 апреля, завершилась победой динамовцев со счетом 2:0. В прошлом сезоне брестское "Динамо" одолело в финале Кубка страны солигорский "Шахтер" в серии послематчевых пенальти.

Соперник брестских футболистов станет известен после игры в Гродно между "Неманом" и борисовским БАТЭ. В первом поединке борисовчане победили на своем поле с результатом 2:0.

Решающий матч 27-го по счету кубкового розыгрыша состоится 19 мая на могилевском стадионе "Спартак".-0-