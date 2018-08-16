Брестское "Динамо" завершило еврокубковый сезон

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" не смогли победить кипрский "Аполлон" по сумме двух встреч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и завершили еврокубковый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После крупного гостевого поражения 0:4 брестчане на своем поле много атаковали, но сумели отличиться лишь однажды. Незадолго до финального свистка победный гол забил Павел Нехайчик - 1:0. В борьбе за выход в групповой этап ЛЕ футболисты "Аполлона" дважды встретятся с норвежским "Мольде".

Минское "Динамо" также завершило свое выступление в Лиге Европы. Минчане не смогли удержать огромное преимущество над питерским "Зенитом", добытое дома (4:0), и разгромно уступили в гостях - 1:8.

В главном континентальном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ в борьбе за выход в групповой раунд дважды встретится с чемпионом Нидерландов ПСВ. 21 августа соперники сыграют в Борисове, а 29 августа - в Эйндховене. Проигравшая команда продолжит еврокубковый сезон на групповом этапе Лиге Европы.-0-