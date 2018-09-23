Британец Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британец Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина и защитил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состоявшемся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" титульном бою олимпийский чемпион 2012 года уверенно провел середину поединка. В итоге в седьмом раунде Александр Поветкин оказался в нокдауне. Джошуа продолжил активно атаковать и наносить удары. И вскоре рефери принял решение остановить поединок.

За профессиональную карьеру британец провел 22 боя, из которых 21 завершились нокаутом.-0-