Британец Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британец Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина и защитил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В состоявшемся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" титульном бою олимпийский чемпион 2012 года уверенно провел середину поединка. В итоге в седьмом раунде Александр Поветкин оказался в нокдауне. Джошуа продолжил активно атаковать и наносить удары. И вскоре рефери принял решение остановить поединок.
За профессиональную карьеру британец провел 22 боя, из которых 21 завершились нокаутом.-0-
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