Британка Элизабет Ярнольд завоевала золото в женском скелетоне на ОИ

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Представительница Великобритании Элизабет Ярнольд выиграла олимпийские женские соревнования в скелетоне на Играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сумме четырех заездов время Ярнольд составило 3 мин. 27,28 сек. Второе место заняла немецкая скелетонистка Жаклин Леллинг, третье - еще одна спортсменка из Великобритании Лаура Дис. Чемпионку и серебряную призерку разделили 0,45 сек. Отставание бронзовой медалистки составило 0,62 сек.
Элизабет Ярнольд завоевала второе в карьере золото на главных стартах четырехлетия.
Для скелетонистов олимпийский турнир в Пхенчхане завершен.-0-
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