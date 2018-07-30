Британский велогонщик Герайнт Томас впервые стал победителем "Тур де Франс"

Британский велогонщик команды Sky Герайнт Томас стал победителем генеральной классификации многодневки "Тур де Франс".

Результат Томаса - 83 ч 17 мин 13 сек. Второе место занял голландский велогонщик Том Дюмулен из Sunweb (+1.51). Третьим в общем зачете стал британец Крис Фрум (+2.24), который выиграл три предыдущих "Тур де Франс".

Победителем заключительного этапа, который финишировал на Елисейских полях в Париже, стал норвежец Александр Кристофф из команды UAE Emirates. Второе место занял немец Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo). Третьим пришел француз Арно Демар (Groupama - FDJ).

Для 32-летнего Томаса эта победа стала первой на "Тур де Франс".

Томас стал третьим британцем после Фрума и Брэдли Уиггинса, которому удалось выиграть "Тур де Франс".