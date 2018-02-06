Бывший хоккеист "Юности" Константин Гринь умер в 25 лет

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший хоккеист "Юности", "Витебска" и "Лиды" Константин Гринь умер в возрасте 25 лет после тяжелой болезни, сообщается на официальной странице ХК "Юность-Минск" в социальной сети "ВКонтакте", информирует БЕЛТА.

"Константин навсегда останется в истории "Юности": именно он забросил первую шайбу команды в Молодежной хоккейной лиге. Случилось это 5 сентября 2010 года, когда минчане встречались с "Алмазом" из Череповца. Гринь отличился на 24-й минуте матча при игре в большинстве. Также в его хоккейной карьере были выступления за команду МХЛ из Санкт-Петербурга "Серебряные Львы" и в экстралиге за "Витебск" и "Лиду", - говорится в сообщении.

Константин Гринь получил высшее образование в области спорта, а после окончания хоккейной карьеры поступил в БГЭУ, работал менеджером. В декабре 2016 года у него обнаружили опухоль в желудке.-0-