Cайт II Европейских игр начал работу в адаптивном режиме с обновленным дизайном

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный сайт II Европейских игр www.minsk2019.by начал работу в адаптивном режиме с обновленным дизайном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции Игр.

Техническое обновление сайта фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" ведет совместно с компанией Synesis Sport, являющейся официальным разработчиком программно-технического блока Игр-2019. Благодаря изменениям обновленная интернет-страница Игр станет более доступной и простой в использовании.

"С приближением II Европейских игр более посещаемым становится этот сайт. С каждым днем увеличивается количество новостного контента и функционала, поэтому мы постарались улучшить главную страницу, сделав акценты на основных блоках, добавили разделы и дополнительные кнопки в меню. Такая логика обоснованна: пользователи сэкономят время и быстрее смогут найти необходимую информацию в плотном потоке контента. Кроме того, сайт стал более ярким и узнаваемым за счет использования официальной символики. Также ресурс начал работать в адаптивном режиме. Это значит, что теперь новости, видео, фото легко и удобно просматривать абсолютно с любого устройства, будь то телефон, планшет или ноутбук", - сказала руководитель направления "Интернет-сервисы" в Synesis Sport Юлия Горелик.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 000 атлетов из 50 стран разыграют порядка 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 в Токио (Япония).-0-