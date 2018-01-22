CAS начинает слушания дел 42 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпиады

22 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Серия слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 42 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, стартует сегодня в Женеве.

Россияне были наказаны на основании результатов работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, расследовавшей случаи нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Эта комиссия занималась перепроверкой допинг-проб с Игр-2014 и отметила целый комплекс нарушений.

В итоге спортсмены были не только пожизненно отлучены от Игр, но и лишились сочинских медалей. Всего пострадали 43 атлета. Все они подали апелляции, за исключением бобслеиста Максима Белугина, чья апелляция пока не зарегистрирована в CAS. Первоначально в список попавших под подозрение входили еще три представителя России, но конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина были оправданы, а дисциплинарное разбирательство в отношении фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

Апелляции российских спортсменов будут рассмотрены судом в период с 22 по 28 января. Все слушания пройдут в закрытом формате. Окончательные решения по всем делам CAS планирует вынести и огласить в период с 28 января по 2 февраля. При этом состав российской делегации на Олимпиаду-2018 будет назван специальной комиссией МОК уже 28 января. Поэтому даже оправданные судом российские спортсмены будут иметь минимальные шансы попасть на ОИ-2018. Окончательное решение по вопросу участия таких атлетов, вероятнее всего, будет приниматься уже в Пхенчхане выездной панелью Спортивного арбитражного суда.-0-