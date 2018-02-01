CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об отстранении от ОИ

1 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS указанные спортсмены могут войти в список участников Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.-0-