Чехи с трудом одолели корейцев, канадцы победили швейцарцев на хоккейном турнире ОИ

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Очередной игровой день завершился на мужском хоккейном турнире зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А сборная Чехии с большим трудом одержала победу над командой хозяев Олимпиады из Республики Корея - 2:1. Все шайбы в этом матче были заброшены в первом периоде, причем европейцы пропустили первыми и вынуждены были отыгрываться. В другом матче этой группы родоначальники хоккея из Канады нанесли поражение сборной Швейцарии - 5:1. Положение команд в группе А после первых встреч таково: Канада - 3 очка (1 матч), Чехия - 3 (1), Республика Корея - 0 (1), Швейцария - 0 (1).

В группе С хоккеисты сборной Швеции победили команду Норвегии - 4:0, а сборная Финляндии оказалась сильнее соперников из Германии - 5:2. Положение команд: Швеция - 3 (1), Финляндия - 3 (1), Германия - 0 (1), Норвегия - 0 (1).

В следующий игровой день, 16 февраля, в группе В команда США встретится с соперниками из Словакии, а россияне скрестят клюшки со словенцами. В группе С афиши матчей таковы: Финляндия - Норвегия, Швеция - Германия.-0-