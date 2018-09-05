"Челси", соперник БАТЭ в Лиге Европы, объявил список игроков на групповой этап

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский "Челси" объявил список игроков на групповую стадию Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заявке 22 футболиста:

вратари - Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро;

защитники - Маркос Алонсо, Давиде Дзаппакоста, Гари Кэхилл, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Эмерсон Палмери, Итан Ампаду;

полузащитники - Сеск Фабрегас, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Росс Баркли, Эден Азар, Матео Ковачич, Виллиан;

нападающие - Педро Родригес, Рубен Лофтус-Чик, Виктор Мозес, Оливье Жиру, Альваро Мората.

В группе L английский клуб сыграет с борисовским БАТЭ, греческим ПАОКом и венгерским "Види".

Матчи с чемпионом Беларуси состоятся 25 октября в Лондоне и 8 ноября - в Борисове.-0-