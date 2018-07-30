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Чемпионат Беларуси по автокроссу соберет лучших гонщиков в Новолукомле

Спорт 30.07.2018 | 08:27

30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новолукомле Чашникского района 4-5 августа пройдет заключительный этап чемпионата и первенства Беларуси по автомобильному кроссу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организационной структуре ДОСААФ.

На автокроссовой трассе возле местной ГРЭС продемонстрируют свое мастерство около 50-60 сильнейших гонщиков из Беларуси и России (Калининграда, Москвы, Смоленска и Смоленской области). Предыдущие этапы состязаний прошли в Витебске, Орше, Борисове.

В первый день состоится торжественное открытие соревнований и финальные заезды классов "Д-1 " и "Национальный-2000 ". 5 августа пройдет наиболее зрелищная часть автомобильных баталий - финальные заезды в классах "Д-2" и "Д3-спринт" (БАГГИ). Самым массовым заездом станет "Д-2": на трассу выедут около 20-25 гонщиков одновременно. Всего в Новолукомль съедутся около 10-12 команд. Среди участников и чемпионы прошлых лет.

"Мероприятие проводится на протяжении более 30 лет и пользуется популярностью у жителей Чашникского района и соседних регионов. Главное - одеться по погоде и отличное настроение от эффектных заездов гарантировано", - отметили в областной структуре ДОСААФ.

По завершении всех заездов победителей наградят кубками и призами от организаторов и партнеров автофорума.

Организаторами мероприятия выступили Витебская областная организационная структура ДОСААФ и Белорусская автомобильная федерация.-0-

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Теги
автоспорт, ДОСААФ, Чашники, чемпионат Беларуси
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