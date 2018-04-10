Чемпионат Беларуси по боксу станет репетицией перед Европейскими играми - председатель БФБ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовавший чемпионат Беларуси по боксу станет репетицией перед II Европейскими играми. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.

В турнире, который проходит во дворце спорта "Уручье", собрались более 70 атлетов, которые будут бороться за награды в десяти весовых категориях. "Чемпионат в 2018 году решили проводить именно в этом спорткомплексе, так как необходимо проверить, в каких условиях будут соревноваться лучшие боксеры Европы в июне 2019 года. Уже видим, над чем необходимо поработать: сделать более удобное местоположение торцевых трибун, определиться с микст-зоной, какие точки питания здесь есть, как расположены раздевалки, разминочный зал. Еще одна репетиция состоится в октябре, когда в Минске пройдет крупный международный турнир памяти Виктора Ливенцева", - рассказал Дмитрий Тихомолов.

Руководитель Белорусской федерации бокса также отметил высокую конкуренцию в национальной сборной в отдельных весовых категориях. "Один из лидеров команды Дмитрий Асанов перешел в категорию 60 кг, где сразу борьба обострилась. Тренерский штаб сборной рассчитывает, что к Европейским играм будем всерьез бороться за награды в восьми категориях. Есть проблемы лишь в самой тяжелой категории. Не сбрасываем со счетов и наших профессионалов Кирилла Релиха, Ивана Баранчика, которые не исключают возможность выступить в 2020 году на Олимпийских играх", - рассказал председатель БФБ.

Дмитрий Тихомолов добавил, что к Европейским играм судьи, персонал будут проходить специальную подготовку и курсы. Всерьез в федерации обратили внимание на поддержку региональных школ, реализуя программу "Детский бокс".

Финальные поединки чемпионата Беларуси пройдут во дворце спорта "Уручье" 14 апреля.-0-