Чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге стартует 5 сентября

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге в дивизионе А стартует 5 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В первом туре хоккеисты "Динамо-Молодечно" сыграют на своей площадке с жлобинским "Металлургом", молодежная сборная до 20 лет примет "Гомель".

В дивизионе А выступит восемь команд. Семь уже известны: "Неман", "Юность-Минск", "Шахтер", "Динамо-Молодечно", "Металлург", "Гомель", молодежная сборная Беларуси, восьмой участник определится по итогам розыгрыша Кубка Беларуси в дивизионе Б. Наиболее предпочтительные шансы пополнить элиту у хоккеистов "Лиды" и "Бреста", занимающих первое и второе места соответственно в таблице турнира.

В связи с участием "Немана" и "Юности" в розыгрыше Лиги чемпионов-2018/19 оба клуба примут старт в национальном чемпионате 11 сентября.

После завершения регулярного чемпионата командам предстоит сыграть плей-офф, который начнется 6 марта и финиширует не позднее 14 апреля 2019 года. Также в плей-офф будут разыграны бронзовые медали чемпионата, за которые поборются две команды, уступившие в полуфинале.

Действующим обладателем Кубка Президента (вручается победителю плей-офф экстралиги) является гродненский "Неман", который в финале прошлого сезона одержал победу над "Юностью".-0-