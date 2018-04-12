Чемпионат Беларуси по настольному теннису для незрячих пройдет в Минске с 18 по 20 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Республики Беларусь по шоудауну (настольный теннис для незрячих) пройдет в Минске с 18 по 20 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы.

ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" совместно с Министерством спорта и туризма проводят чемпионат уже не первый год. Соревнования призваны популяризировать шоудаун и способствовать его включению в паралимпийские виды спорта.

За победу в чемпионате сразится 51 спортсмен из всех регионов Беларуси - женщины и мужчины разных возрастов, которые имеют инвалидность по зрению, но активно участвуют в общественной жизни.

Торжественное открытие состоится 18 апреля на физкультурно-оздоровительной базе Федерации профсоюзов Беларуси в Ждановичах.

В шоудаун играют два спортсмена с помощью ракеток и одного озвученного шарика. Игра ведется на столе с бортами, где имеются лузы на обеих фронтальных сторонах, а также щит по центральной линии. Цель игры состоит в том, чтобы ракеткой забить шарик через стол под центральным щитом в лузу соперника, в то время как другой игрок пытается этому препятствовать.

Соревнования по шоудауну не единственное событие, которым апрель порадовал инвалидов по зрению. В эти дни Центр успешного человека при поддержке БелТИЗ проводит в Минске мероприятие социального проекта "Путь к успеху". С 9 по 13 апреля незрячие люди из областей Беларуси на безвозмездной основе проходят интенсивный курс социальной реабилитации, который включает в себя обучение компьютерным технологиям, пространственному ориентированию с помощью трости и GPS-навигации, пользованию современными техническими средствами социальной реабилитации и даже столовому этикету, танцам и искусству мейкапа без зрительного контроля.-0-