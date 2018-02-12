Чемпионат Беларуси по смешанным единоборствам проведут в Бресте

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 24 февраля состоятся открытый чемпионат Беларуси по смешанным единоборствам (IMMAF) и турнир по панкратиону, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Соревнования посвящены памяти воинов-интернационалистов. Понаблюдать за поединками жителей и гостей Бреста приглашают в спортивный комплекс БФСО "Динамо" (ул. Гоголя 4/1). Показать свою силу в областной центр приедут 250 мастеров боевых искусств, из них более 120 человек занимаются панкратионом. Помимо участников из Беларуси, за звание самого сильного будут сражаться представители Литвы, Украины, России, Польши, Германии, Чехии и Туркменистана.

Состязания пройдут в четырех возрастных группах. Самым младшим борцам, которые выйдут на площадку, исполнилось 12 лет. Весовых категорий - восемь: от 32 до 120 кг. Предварительные поединки спортсмены проведут утром 24 февраля, на вечер запланирована самая зрелищная часть. Финальные бои будут сопровождаться красочной шоу-программой.

"Это очень зрелищные виды спорта. Причем турнир по панкратиону в Бресте состоится впервые. Уверена, зрители получат море эмоций. Планируем, что подобные соревнования станут традиционными в нашем городе", - подчеркнула Олеся Округ и добавила, что благодаря десятидневному безвизовому режиму на турнир смогли заявиться гораздо больше участников из Западной Европы, чем планировалось изначально.-0-

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