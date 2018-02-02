Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Сербии станет квалификационным к Евроиграм-2019

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, который с 8 по 10 июня 2018 года пройдет в Сербии, станет квалификационным к II Европейским играм в Минске. Такое решение приняла Европейская ассоциация каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На последнем континентальном форуме в 2017-м в Пловдиве белорусская команда завоевала шесть наград: 4 серебряные и 2 бронзовые. Гребцы традиционно успешно выступают на всех крупных международных стартах и входят в число лучших сборных по итогам чемпионатов.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ во время Европейских игр в 2019 году состоятся на гребном канале в Заславле. Это единственные соревнования, которые пройдут за пределами Минска.-0-