Чемпионат Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху стартует в Гомеле

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 6-й чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху стартует сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Соревнования будут проходить по 24 марта. На старты во Дворце легкой атлетики выйдут около 200 спортсменов из 20 стран. В состав команды Беларуси вошли 22 человека.

Легкоатлеты поборются за награды в таких дисциплинах, как бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, эстафеты и др. Всего среди мужчин и женщин будет разыграно 33 комплекта наград.

"Исполком Европейского спортивного комитета глухих в 2016 году предоставил Беларуси право на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху. В марте прошлого года представители комитета проинспектировали гомельский Дворец легкой атлетики, высоко оценили его материально-техническую базу и дали согласие на проведение чемпионата", - рассказали в Гомельском областном центре олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

В центре отметили, что легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в программе Дефлимпийских игр. Белорусские спортсмены на протяжении многих лет показывают высокие результаты на чемпионатах Европы, мира, Дефлимпийских играх и занимают ведущие позиции на международных площадках. Проведение в нашей стране спортивного форума среди инвалидов по слуху такого высокого уровня будет способствовать популяризации белорусской школы легкой атлетики на международной арене, развитию и укреплению международных связей со спортивными организациями глухих.-0-