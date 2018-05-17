17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Европы по рукопашному бою соберет в Минске представителей 30 стран, сообщили БЕЛТА организаторы турнира.
Соревнования состоятся в столичном Дворце спорта 25 мая. В чемпионате планируют принять участие более 300 атлетов из 30 стран, в том числе из США, Канады, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.
Претендентами на проведение чемпионата также выступали Чехия и Польша, однако высокий уровень организации VII Всемирных игр боевых искусств, которые состоялись 1-4 декабря 2017 года, стал решающим аргументом в пользу Беларуси.
Команда хозяев будет представлена сильнейшим составом: действующий чемпион Европы, неоднократный победитель и призер Кубка мира по кикбоксингу Игорь Чемякин, бронзовые призеры чемпионата мира и серебряные призеры чемпионата Европы по рукопашному бою, призеры чемпионата мира по ММА Денис Магер, Андрей Калечиц и многие другие.
Рукопашный бой является базовой дисциплиной при подготовке практически всех военизированных структур мира, поэтому в соревнованиях примут участие бойцы отрядов специального назначения.-0-
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