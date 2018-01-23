Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2018 года снова переносится

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2018 года переносится во второй раз. Турнир должен был состояться в Албании с 26 марта по 1 апреля, но не пройдет в запланированные сроки. Такую информацию распространила пресс-служба Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), сообщает БЕЛТА.

Президент Албанской федерации тяжелой атлетики и члены исполкома организации подали в отставку после того, как допинг-тест тяжелоатлетки Ромелы Бегай, взятый на чемпионате мира в США в декабре 2017 года, дал положительный результат, который стал вторым за время карьеры спортсменки. Данное событие вызвало большой резонанс в албанском обществе и СМИ, что вынудило руководство федерации подать в отставку.

"В федерации тяжелой атлетики в Албании сейчас некому организовывать чемпионат Европы", - рассказал генеральный секретарь EWF Хасан Аккус.

EWF ведет переговоры с рядом стран, который могли бы провести турнир в запланированные сроки. Среди претендентов Швеция, Румыния и Грузия.

ЧЕ-2018 первоначально должен был пройти в турецкой Анталье, однако исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год национальные федерации Турции, России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдовы и Украины, чьи спортсмены, после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В связи с этим турецкая сторона была лишена права принимать ЧЕ, т.к. местные спортсмены не имели права участвовать в соревнованиях.-0-