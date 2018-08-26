Чемпионат Европы (U-19) по водному поло стартует в Минске

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорский чемпионат Европы (U-19) по водному поло стартует сегодня в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Матчи пройдут в плавательном бассейне Белорусского государственного университета физической культуры на проспекте Победителей. В турнире принимают участие 16 сильнейших команд Европы, среди которых и белорусская сборная.

Перед важным стартом белорусская команда провела спарринги и заняла второе место в международных соревнованиях в Румынии. В ходе турнира она уступила хозяевам (8:12), была сильнее соперников из Грузии (10:9) и Великобритании (12:3).

Свой первый матч сборная Беларуси в группе В сыграет сегодня в 19.10 с командой Греции, 27 августа - с Черногорией, а завершит выступление на предварительной стадии 28 августа поединком с Румынией. В группе А выступят сборные Испании, Хорватии, Турции и Словении, в группе С - Венгрии, Италии, Грузии и Франции, в группе D - Россия, Сербия, Великобритания, Нидерланды. Победители групп напрямую отбираются в четвертьфинал, а команды, которые займут третьи и четвертые места в квартетах, встретятся в играх на выбывание.

Фаворитами континентального форума традиционно считаются команды Венгрии, Сербии, Хорватии и России. Телеканал "Беларусь 5" покажет матчи с участием белорусов и решающие поединки плей-офф. Чемпионат Европы в Минске продлится до 2 сентября.-0-