Чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует матчем за Кубок открытия

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует сегодня матчем за Кубок открытия, в котором в Казани сыграют "Ак Барс" и питерский СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовое вбрасывание произойдет в 17.00. Казанский клуб на правах обладателя Кубка Гагарина прошлого сезона примет первую игру сезона. СКА, несмотря на отъезд в НХЛ одного из лидеров Ильи Ковальчука, по-прежнему остается одним из фаворитов сезона и постарается взять реванш за поражение в финале плей-офф.

В одиннадцатом сезоне КХЛ в двух конференциях (Западной и Восточной) сыграют 25 команд, каждая из которых в регулярном чемпионате проведет рекордные 62 матча. Завершится "гладкая" часть сезона 22 февраля 2019 года, по восемь лучших клубов из каждой конференции сыграют в плей-офф, который стартует 25 февраля.

КХЛ в новом сезоне также приняла решение начислять очки в турнирной таблице по примеру Национальной хоккейной лиги - два за победу в основное время, одно за поражение в овертайме или по буллитам. Нововведение призвано обострить борьбу за место в восьмерке сильнейших в турнирной таблице.

Минское "Динамо" ожидает непростой старт в КХЛ. Подопечные Горди Дуайера 3 сентября встретятся в гостях с казанским "Ак Барсом", затем 5 сентября - с нижегородским "Торпедо", а завершат выездную серию в Нижнекамске с "Нефтехимиком". Первый домашний матч "зубры" проведут 10 сентября против финского "Йокерита".

Наиболее титулованной командой в КХЛ является "Ак Барс", трижды побеждавший в плей-офф (2009, 2010 и 2018 годах), питерский СКА, московские "Динамо" и магнитогорский "Металлург" дважды становились лучшими в КХЛ. Еще один титул у уфимского "Салавата Юлаева".

Хоккеисты минского "Динамо" четырежды принимали участие в плей-офф, но ни разу не смогли преодолеть первый раунд в борьбе за Кубок Гагарина.-0-