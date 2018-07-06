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При крушении туристического судна у берегов Пхукета погибли 40 человек
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Первые полуфиналисты определятся на футбольном чемпионате мира в России
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В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Президент
Встречи с населением позволяют на месте принять решение по сложным вопросам - Жевняк
Общество
На участие в ЦТ в резервные дни зарегистрировались 725 абитуриентов
Общество
"Живу с родителями, но теперь, возможно, задумаюсь о переезде". Квартиру в Минске в 75-м туре игры "Удача в придачу!" выиграл Михаил Пищик из Речицы
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Высокий сезон: как не ошибиться с выбором турфирмы
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16:24
Экономика
Арнольд Шварценеггер и Хью Джекман провели День независимости США в тренажерном зале
16:17
Калейдоскоп
Экспорт белорусской молочной продукции в Китай в январе-мае вырос в 5 раз
16:16
Экономика
Фармзавод в Скиделе будет запущен в эксплуатацию в октябре
16:09
Экономика
Один из выходов станции метро "Восток" в Минске будет закрыт с 7 по 31 июля
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Общество
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В Украине трое военных погибли при взрыве на учениях
15:35
В мире
Дело Коржича будет рассматривать Миноблсуд
15:28
Происшествия
Чемпионат мира по футболу: выберите победителя
15:17
Спорт
Куда пойти в выходные: "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и Stereo Weekend
14:53
Регионы
Свыше 950 детей с особенностями развития отдохнули в лагерях Минской области за первую смену
14:40
Регионы
БЖД получила 20 плацкартных пассажирских вагонов российского производства
14:34
Экономика
В Бобруйске руку рабочего предприятия затянуло в транспортировочную ленту
14:14
Происшествия
Включение проспекта Независимости Минска в белорусский предварительный список ЮНЕСКО ожидается в сентябре
14:11
Культура
В Давид-Городке повреждения на подстанции вызвали перебои в электроснабжении
13:42
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Спорт
06.07.2018 | 15:17
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Куда пойти в выходные: "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и Stereo Weekend
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Национальные традиции до конца летнего сезона представят в центре Минска 13 стран
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Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа
Временный поверенный в делах США Роберт Райли завершает дипмиссию в Беларуси
Правительственная группа во главе с Матюшевским примет участие в саммите "16+1" в Софии
Экономика
Экспорт белорусской молочной продукции в Китай в январе-мае вырос в 5 раз
Молочно-товарную ферму по белорусским технологиям планируется запустить на Сахалине в 2018 году
Экспорт белорусской мясной продукции в январе-мае вырос почти на 15%
Происшествия
Два белоруса погибли под Смоленском при столкновении микроавтобуса и трех фур
Дело Коржича будет рассматривать Миноблсуд
В Бобруйске руку рабочего предприятия затянуло в транспортировочную ленту
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В Беларуси готовятся предложения по обязательному продлению контрактов с добросовестными работниками
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Традиции, ценности и сами люди укрепляют независимость Беларуси
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Где родился, там и пригодился
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Вы больны? Да!
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Болезнь или распущенность?
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Елена Еловик
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Где родился, там и пригодился
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Снять многие вопросы помогает доступное и правильное объяснение ситуации
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Мнения
Николай Шерстнев
Белорусы должны беречь сплоченность общества
Мнения
Николай Щёкин
Традиции, ценности и сами люди укрепляют независимость Беларуси
Регионы
Центры обслуживания плательщиков планируется открыть в 2018 году в Орше и Витебском районе
Куда пойти в выходные: "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и Stereo Weekend
Один из выходов станции метро "Восток" в Минске будет закрыт с 7 по 31 июля
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У Viber новый логотип
Культура
Более 1,5 тыс. артистов и исполнителей задействуют в празднике "Купалье"
Включение проспекта Независимости Минска в белорусский предварительный список ЮНЕСКО ожидается в сентябре
Финалистов национального отбора на детское "Евровидение" определят сегодня в Минске
В мире
При крушении туристического судна у берегов Пхукета погибли 40 человек
Россия ввела ответные пошлины в 25-40% на импорт некоторых товаров из США
В Украине трое военных погибли при взрыве на учениях
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Marvel обещает выпускать по четыре супергеройских фильма в год
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Арнольд Шварценеггер и Хью Джекман провели День независимости США в тренажерном зале
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18 мая
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Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
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Владимир Карпович,
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Пресс-центр
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
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Мир балета глазами мэтра
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
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