Чемпионка Олимпиады в Пхенчхане горнолыжница Шиффрин заразилась норовирусом

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, завоевавшая на Олимпиаде в Пхенчхане золотую медаль в гигантском слаломе, пожаловалась на симптомы норовируса. Об этом сообщает ТАСС.
После первого спуска 16 февраля в дисциплине слалом Шиффрин почувствовала недомогание. Позже спортсменка призналась, что перед началом выступления ее стошнило. Несмотря на это американская горнолыжница решила стартовать повторно и в итоге заняла четвертое место, оставшись без награды в своей любимой дисциплине.
Ранее сообщалось, что двое швейцарских фристайлистов заразились норовирусом на Олимпиаде в Пхенчхане. Количество пострадавших от инфекции уже достигло 244 человек.-0-
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