Чешские хоккеисты победили швейцарцев и вышли в четвертьфинал ОИ, немцы одолели норвежцев

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На мужском хоккейном турнире зимних Олимпийских игр в Пхенчхане завершились очередные встречи предварительного раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторым участников четвертьфинального этапа вслед за командой олимпийских атлетов из России стала сборная Чехии. В сегодняшнем поединке третьего тура в группе А чехи в основное время победили сборную Швейцарии - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0). Чуть более чем за три минуты до конца третьего периода чехи выигрывали с минимальным перевесом 2:1. Их соперники пошли ва-банк и заменили голкипера шестым полевым игроком, но пропустили шайбу. Примечательно, что после этого страж ворот швейцарской дружины не вернулся на площадку, а чехам удалось развить успех. Таким образом, сборная Чехии набрала 8 очков и стала недосягаемой для ближайших преследователей. Команда Канады даже в случае выигрыша у хозяев Олимпиады из Республики Корея не поднимется выше второй строки. Сейчас положение в группе А таково: Чехия - 8 очков (3 матча), Канада - 4 (2), Швейцария - 3 (0), Республика Корея - 0 (2).

Первыми в группе С сегодня сыграли команды Германии и Норвегии, не претендовавшие на прямое попадание в четвертьфинал. Немецкая команда победила соперников в серии послематчевых бросков - 2:1. Позже пройдет матч лидеров этого квартета Швеции и Финляндии, на счету которых по две виктории в стартовых поединках. Победитель встречи также сразу станет участником четвертьфинала. От исхода поединка шведов и финнов будет зависеть и окончательное распределение прямых путевок в четвертьфинальный раунд. Вместе с победителями групп это будет лучшая команда из занявших вторые места. Остальные сборные 20 февраля сыграют в плей-офф за попадание в восьмерку соискателей наград. Матчи четвертьфинальной стадии состоятся 21 февраля, полуфиналы - 23 февраля. Неудачники полуфинальных встреч 24 февраля поспорят за олимпийскую бронзу, а победители 25 февраля сыграют в поединке за чемпионский титул.-0-