Чешский специалист Радослав Латал будет новым главным тренером футболистов брестского "Динамо"

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешский специалист Радослав Латал в новом сезоне будет главным тренером футболистов брестского "Динамо". Он сменит на этом посту белорусского наставника Владимира Журавеля, под руководством которого брестчане стали обладателями Кубка Беларуси и заняли 4-е место в национальном чемпионате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новому рулевому брестской дружины 6 января исполнится 47 лет. В недавнем прошлом он возглавлял польский "Пяст" из Гливице, который под его руководством клуб стал серебряным призером чемпионата Польши в сезоне-2015/2016, а сам Латал был признан лучшим тренером элитного польского дивизиона. Профессиональную игровую карьеру Радослав Латал начал в 1987 году в чешском клубе "Сигма" из его родного города Оломоуца, затем играл в пражской "Дукле", после чего выступал в немецкой бундеслиге за "Шальке-04" из Гельзенкирхена. В составе сборной Чехии Латал стал обладателем серебра на чемпионате Европы-1996 в Англии. Завершив активные выступления, тренировал чешские клубы, а также словацкий "Кошице", завоевав с ним Кубок страны.-0-