Четыре белорусские биатлонистки выйдут на старт спринта на восьмом этапе КМ в Холменколлене

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусские биатлонистки выйдут на старт спринта на восьмом этапе Кубка мира, который стартует сегодня в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами примут участие Надежда Писарева (стартовый номер 14), Дарья Домрачева (29), Надежда Скардино (51), Динара Алимбекова (80). Не сможет принять участия в забеге Ирина Кривко, заболевшая гриппом.

Начало спринта в 13.50 по минскому времени. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию забега.

На предыдущем, седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева одержала победу. В общем зачете Кубка мира она занимает пятое место - 527 баллов. Лидирует финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен - 666 очков.

В мужском спринте белорусскую команду представят следующие спортсмены: Сергей Бочарников (29), Роман Елетнов (48), Антон Смольский (59), Максим Воробей (87). Начало гонки - в 16.45 по минскому времени.-0-