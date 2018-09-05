5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусских атлета дисквалифицированы за употребление запрещенных препаратов, тренер - за их назначение. Такая информация размещена на официальном сайте Национального антидопингового агентства (НАДА), сообщает БЕЛТА.

Дисциплинарной антидопинговой комиссией вынесено решение о дисквалификации сроком на четыре года в отношении тренера Сергея Вишняка (тяжелая атлетика), сроком на два года в отношении спортсменок Анастасии Станкевич (плавание) и Александры Миренковой (тяжелая атлетика), сроком на один год в отношении спортсмена Артема Данильчика (тяжелая атлетика) и спортсменки Алины Щепановой (тяжелая атлетика).

Как пояснили в НАДА, Сергей Вишняк дисквалифицирован согласно статье 2.8 Всемирного антидопингового кодекса за назначение спортсменам в соревновательный период запрещенной субстанции. В допинг-пробах тяжелоатлетов Артема Данильчика, Алины Щепановой и Александры Миренковой обнаружена запрещенная в спорте субстанция (диметилпентиламин). У спортсменов аннулированы результаты, достигнутые ими с 3 апреля 2018 года.

В допинг-пробе Анастасии Станкевич обнаружен мельдоний. По решению комиссии аннулированы результаты, достигнутые спортсменкой с 16 января 2018 года.-0-