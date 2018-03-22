Четыре белорусских биатлониста выступят в мужском спринте на 9-м этапе Кубка мира в Тюмени

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужской спринтерской гонкой в Тюмени откроется 9-й, последний в этом сезоне этап Кубка мира по биатлону. Среди 84 участников спринта на 10 км с двумя огневыми рубежами будет четыре белорусских спортсмена, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Роман Елетнов стартует вторым, у Сергея Бочарникова 19-й номер, Антон Смольский уйдет на дистанцию 50-м, Максим Воробей получил 74-й номер. Лидер общего зачета француз Мартен Фуркад стартует 21-м, его главный конкурент в борьбе за Большой хрустальный глобус норвежец Йоханнес Бё уйдет на лыжню под 61-м номером. Перед сегодняшней гонкой у Фуркада 996 зачетных баллов, у Бё на 49 очков меньше. Реальными претендентами на третье место являются россиянин Антон Шипулин (627 очко), немец Арнд Пайффер (590), словенский биатлонист Яков Фак (550) и представитель Италии Лукас Хофер (531).

Сегодняшняя гонка будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в 16.35.

Расписание остальных стартов тюменского этапа:

23 марта

Женская спринтерская гонка на 7,5 км.

24 марта

Мужская гонка преследования на 12,5 км.

Женская гонка преследования на 10 км.

25 марта

Мужской масс-старт на 15 км.

Женский масс-старт на 12,5 км.-0-